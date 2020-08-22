«التعليم» تكشف هوية مسربى امتحان العربى للثانوية العامة دور ثان

تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، من رصد حالة غش واحدة باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة بعد مرور 30 دقيقة من بدء الامتحان.وأكدت الغرفة في بيان اليوم السبت، أن ذلك جاء بلجنة مدرسة الدكتور أحمد زويل الإعدادية بنات التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة، حيث تم ضبط الطالبة: «ي. ي. س» عقب استخدامها جهاز الهاتف المحمول، في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة اللغة العربية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة، يؤدون امتحان اللغة العربية بالدور الثاني اليوم.