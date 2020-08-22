«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والطقس لطيف

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم السبت تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن الطقس سيكون حارًا على القاهرة والوجه البحري وارتفاع نسبة الرطوبة، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح المعتدلة، فيما تشهد السواحل الغربية طقسًا معتدلًا، حيث سيكون الطقس مائلًا للحرارة مع رياح معتدلة على السواحل الشرقية وستشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا مائلا للحرارة مع نشاط بالرياح المعتدلة.وأضاف شاهين، في تصريحاته لـ"الدستور"، أن نسبة الرطوبة الكبرى تصل لـ80% والصغرى 28%، بينما سيشهد شمال الصعيد طقسا مائلا للحرارة وتشهد جنوب سيناء وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة ونشاطا بالرياح المعتدلة، حيث يشهد شهر أغسطس من كل عام ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، لتتخطى درجات الحرارة في أغلب الوقت الـ30 درجة.وأضاف أن السواحل الشمالية الغربية ستشهد نشاطًا بالرياح مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس، مؤكدًا أن الطقس الليلي سيكون لطيفًا على أغلب محافظات الجمهورية، بينما تشهد محافظات الصعيد طقسًا شديد الحرارة، وسيكون الطقس الليلي بها حارا.أما عن طقس الليل، فأكد مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد أن الطقس سيكون لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد سيكون الطقس معتدلًا.وأوضح شاهين أن درجات الحرارة اليوم السبت بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 29 درجة.كما نصح عدد من الأطباء المواطنين بشرب كميات كبيرة من السوائل الباردة، والاحتماء بمظلة عند الخروج، مع أكل الفاكهة التي تحتوي على نسب مياه للحفاظ على رطوبة الجسم، وعدم التعرض المباشر للشمس منعًا لحدوث ضربات شمس لهم، أو التعرض لحالات إغماء نتيجة الحرارة الشديدة والتي قد تؤدي إلى الوفاة في أغلب الأحيان.