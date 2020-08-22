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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد انهيار الليرة.. تركيا تعتزم تسريح الطيارين الأجانب

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:00 م
انهيار الليرة
انهيار الليرة
أبوزيد على
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اقترحت السلطات التركية، اليوم السبت، على شركات الطيران التابعة لها فصل الطيارين الأجانب وطاقم الطائرة، خاصة أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية وانهيارات متواصلة للعملة التركية، بالإضافة إلى جائحة فيروس كورونا التي حطمت الطلب على السفر ودمرت العديد من الوظائف.

وذكرت التقارير أن المديرية العامة للطيران المدني، ومقرها أنقرة «SHGM»، كتبت إلى 10 شركات بما في ذلك شركة الخطوط الجوية التركية للحصول على آرائها بشأن الاقتراح، وذلك وفقًا لنسخة من الرسالة التي اطلعت عليها وكالة بلومبيرج.

فيما أشارت الوكالة إلى أن هذه الحملة تأتي وسط ركود في الرحلات الجوية، ومعاناة الاقتصاد التركي، ومن المتوقع أن تستمر عقبات وتتبعات أزمة الليرة لسنوات.

وقالت المديرية العامة للطيران المدني، في الرسالة، إن شركات الطيران التركية جندت في السابق أعدادًا كبيرة من المغتربين وسط طفرة السفر، حيث وصلت نسبة الطاقم الخارجي إلى 11%.

وأوردت بلومبيرج أن النظام الحالي بقيادة أردوغان تعرض أيضًا لضغوط من النقابات التي تكثف حملة لشركات النقل لتوظيف المزيد من الموظفين الأتراك حيث أدى الوباء إلى دفع البطالة الوطنية إلى ما يقرب من 13%، بناءً على أحدث البيانات.

وفي السياق نفسه، قالت شركة «Hava-Sen»، التي تضم 1500 عضو في شركة الطيران، لـ المديرية العامة: "إذا لزم الأمر، يجب تقليل تعيين الموظفين الأجانب وحماية مواطنينا ودخلهم".

وتنص الرسالة التي اطلعت عليها بلومبيرج، والتي أرسلتها المديرية العامة إلى شركات الطيران، على أن "السلطات تريد خفض نسبة الموظفين الأجانب في صناعة الطيران حتى لا يصبح المواطنون الأتراك في وضع غير مؤات، وتقول إن العملية ستكون تدريجية مع «تأثير ضئيل على العمليات الحالية»".

وتلقت الرسالة شركة «Pegasus Airlines»، والتي تعد أكبر شركة طيران اقتصادي في تركيا، ومشروع «SunExpress» للترفيه بين الخطوط الجوية التركية و«Lufthansa AG»، وكذلك شركة «MNG Airlines» المتخصصة في الشحن.

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