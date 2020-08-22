واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (2611) مخالفة مرورية متنوعة.كان أبرز تلك المخالفات 781 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 100 مخالفة السير دون تراخيص، 9 دراجات نارية مخالفة، 30 مخالفة موقف عشوائى، 19 مخالفة شروط الترخيص.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.