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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الجوازات تواصل تفعيلها إجراءات التيسير على المواطنين

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:58 ص
الجوازات
الجوازات
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كل الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كل التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

حيث استقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية عددًا من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم في استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والعاملين بتلك المواقع.

وتؤكد الوزارة على استمرار اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كل المواقع الشرطية.

يأتي هذا في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

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