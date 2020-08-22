محافظ أسيوط يبحث أوضاع المستشفيات لمواجهة الطوارئ وتحسين الخدمة

بحث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، جاهزية جميع المستشفيات المركزية والعامة ومستشفى عزل أبوتيج لاستقبال جميع المرضى وتقديم الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين، فضلًا عن استقبال أي حالات كورونا والتعامل الفوري معها وفقًا لبروتوكولات وزارة الصحة.يأتي ذلك تنفيذًا لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" مشددًا على تزويد المستشفيات بالأطباء المتخصصين وهيئة التمريض وسد الاحتياجات في بعض التخصصات تلبية لاحتياجات المواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" حفاظًا على حياة المواطنين.واستعرض المحافظ الموقف الصحي بالمحافظة ومدى جاهزية معامل الـ"pcr " المتوفرة بمستشفيات الصدر لإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد، والاهتمام بنشر فرق الرصد الميداني والتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لنشر فرق التعقيم والتطهير بكافة القرى والنجوع لتطهير جميع المستشفيات والوحدات الصحية.وأشار إلى تزويد كل المستشفيات بالاحتياجات والمستلزمات الطبية والأدوية تسهيلًا على المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم خاصة أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعزل وتجهيز مستشفيات الصدر والحميات للتعامل مع حالات الاشتباه كما تم استعراض إجراءات الصحة للتعامل مع حالات الاشتباه والحالات الإيجابية والمخالطين لهم وتفعيل فرق الرصد والتقصي والمتابعة المستمرة للوافدين من الخارج.وأكد المحافظ تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية لكل المستشفيات ومخازن الأدوية بالمحافظة؛ للوقوف على الاحتياجات والتأكد من توفر جميع الادوية والمستلزمات الطبية.كان محافظ أسيوط قد ترأس العديد من حملات التفتيش على مخازن الأدوية والمستشفيات المركزية والعامة بمختلف مراكز المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها وتوفر الأدوية والفرق الطبية والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وحفاظًا على صحة المرضى والعاملين بتلك المستشفيات والمترددين عليها.وناشد محافظ أسيوط المواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم خاصة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أي حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg ورقمى وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) اللذين خصصتهما وزارة الصحة لتلقي أي بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".