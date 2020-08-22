«آراب نيوز»: حملة ضد لاعب إيراني معتزل لانتقاده سياسة بلاده الخارجية

أفادت صحيفة «آراب نيوز» البريطانية، اليوم السبت، بأن لاعب كرة قدم إيرانيا معتزلا تعرض لانتقادات بسبب تصريحات أدلى بها حول سياسة إيران الدولية.وقال المدرب محمد ماييلي كوهان: "لا يمكننا العيش في عزلة عن العالم، هل نؤمن بالأمم المتحدة؟ إذا فعلنا ذلك، علينا أن نعترف بأعضائها، لا يمكننا القول إنه يجب تدمير هذا البلد أو ذاك".وفسرت التعليقات على أنها انتقاد لموقف إيران تجاه إسرائيل، التي رفضت الاعتراف بالدولة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.كما تدعم إيران مجموعات فلسطينية مسلحة مختلفة وتحظر على الرياضيين الوطنيين منافسة الإسرائيليين.وأصدر الذراع الرياضية لجماعة الباسيج الإيرانية شبه العسكرية بيانًا طالب فيه ماييلي كوهان باعتذار علني، ووصفه بأنه "غير ذي صلة" واتهمه بـ"السعي وراء الاهتمام".وأعرب آخرون، بمن فيهم المنتقدون للحكومة الإيرانية، عن دعمهم لاعب كرة القدم المعتزل، وأشاد حساب وزارة الخارجية الإسرائيلية على تويتر باللغة الفارسية به ووصف تعليقاته بأنها "قول حقيقي شجاع".