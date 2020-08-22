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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فى ذكرى نينا باودن.. روائية نجحت فى التسلل إلى عقول شخصياتها

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:51 ص
نينا باودن
نينا باودن
نعمات مدحت
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تحل اليوم 22 أغسطس ذكرى رحيل أشهر كاتبة أدب أطفال باللغة الإنجليزية الروائية نينا باودن، التي تم اختيارها لأن تكون قاضية جائزة بوكر، التي رحلت عن عالمنا 22 أغسطس 2012، عن عمر ناهز الـ 87 عاما.

نينا باودن من مواليد 1925 في إلفورد، إسيكس، كانت والدتها معلمة، ووالدها عضوا في مشاة البحرية الملكية، تم إجلاؤها خلال الحرب العالمية الثانية إلى ويلز، في سن الرابعة عشرة.

التحقت بكلية سمرفيل، بأكسفورد، حصلت على شهادة البكالوريوس في الفلسفة والسياسة والاقتصاد، وكانت تأمل العمل كصحفية، وبعد تخرجها عرضت عليها وظيفة محرر تحت التدريب في "مانشستر إفينينغ نيوز".

حصدت "بادون" عدة جوائز أهمها: بوكر للقائمة القصيرة عام 1987، مان بوكر فى 2010م، كما حصلت على جائزة "قلم إس تي دوبونت الذهبي" لمساهمتها في الأدب عام 2004.

قدمت أكثر من 40 رواية للأطفال والبالغين، وهي واحدة من الروائيين المعاصرين الذين حققوا نجاحًا في كتاباتهم.

حظيت بكثير من الثناء لتصويرها الرائع لمرحلة الطفولة وتعقيدات العلاقات الأسرية ومدى سلبياتها على نفسية وحياة الطفل.

وكان معظم أعمال "باودن" من تجاربها الشخصية، ويعتبر "الممر السري" أول إصدار لها خاص بالأطفال نشر عام 1963 لأطفالها الثلاثة بعد اكتشافها ممرًّا سريًا في قبو منزلهم.

اعتمدت رواية "Peppermint Pig"، التي فازت بجائزة الجارديان لأدب الأطفال عام 1976، على قصة أسرتها القديمة.

وتروي روايتها "Outside Child" قصة فتاة اكتشفت أن لديها أخا غير شقيق وأختا من زواج والدها الأول.

ويعتبر حرب كاري، الطيور على الشجرة، ابنة الساحرة، في حالة فرار، من أشهر رواياتها، التي أثرت مع جمهور القراء.

ووصفت في تصريحات صحفية لها، فرانسيسكا داو، مديرة قسم الأطفال في شركة "بنغوين" للنشر، باودن بأنها "روائية رائعة وماهرة في التسلل إلى عقول شخصياتها".

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