«مشهور»: وقف إطلاق النار في ليبيا يضع حدا لأطماع القوى الخارجية

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية، بجميع أنحاء الأراضي الليبية صفعة للدول والأجهزة الاستخباراتية واللصوص المستفدين من انتشار الفوضى ويُشكل نقطة تحول في هذا البلد الذي مزقته ويلات الحرب والصراعات منذ فترة ليست قريبة، موضحًا أن هذا القرار من شأنه أن يعيد الاستقرار والأمن الليبي من جديد واسترجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج أي عناصر أجنبية من الأراضي الليبية الشقيقة.وأشاد مشهور، في بيان له، بالدور المصرى للحفاظ على سلامة الشعب الليبى وأراضيه، وهو ما أعلنه صراحة الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يدرك خطورة الوضع فى ليبيا، وتأثيره على المنطقة بأسرها خاصة من قبل بعض القوى التى داعبتها أوهام استعادة السيطرة القديمة على المنطقة.وأضاف أن قيادتنا السياسية تدرك تماما كل أبعاد الموقف في ليبيا، وتدير الملف الليبي باقتدار وبوعي شديد بمصالحنا ومصالح الأشقاء هناك وبهدوء وحزم ووضوح في الرؤية، مع التمسك بوحدة الأراضي الليبية واستقلال القرار الليبي والحرص على وقف نزيف الدم والثروات الليبية ولجم أطماع الآخرين فيها.