ضبط 6 عاطلين بـ 4 كيلو بانجو في أسوان

تمكن ضباط مديرية الأمن بمحافظة أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم السبت، من القبض على 6 عاطلين خلال حملة أمنية وبحوزتهم كميات من المخدرات، والأسلحة البنادق الآلية والخرطوش.وتلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بالقبض على 6 متهمين وبحوزتهم: 6 قطع أسلحة نارية، وكمية من البانجو تزن 4.150 كيلو جرام.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها، وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، وكذلك للحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.