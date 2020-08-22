التفاصيل الكاملة لحركة التغييرات في الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير

كشف المهندس هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أنه سيتم الإعلان عن اعتماد أكبر حركة تغييرات في الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير خلال الشهر القادم.وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أنه بالنسبة لاختيار رؤساء الشركات الجديدة لكيان المقاولات فقد تم اختيار رؤساء شركات جدد وتم تغيير رؤساء شركات مصر الجديدة للاسكان والتعمير وشركة النصر وشركة نيركو والاسكندرية وشركة التشييد وريال مارك وتم الابقاء على رئيس شركة المعادي.وأشار إلى أن الهدف من تغيير مجالس الإدارات هو الارتقاء بالمنظومة الادارية في الشركات في إطار القدرة على زيادة الإيرادات والخروج من الأزمات التي تواجه الشركات حيث تنفذ الشركة القابضة للتشييد والتعمير أكبر خطة لإعادة الهيكلة في شركاتها التابعة في إطار العمل على عودة هذه الشركات إلي القدرة علي المنافسة القوية في السوق المحلي والخارجي.وأوضح أنه تم اختيار رؤساء مجالس الإدارات غير التنفيذيين وسيكون الإعلان عنهم خلال شهر سبتمبر القادم عقب الأخذ الموافقة عليهم من الجهات المختصة حيث أن التغيرات ستكون متماشية مع تعديلات قانون قطاع الأعمال الجديدة.وأشار إلى أن قرار دمج شركات المقاولات تم الانتهاء منه ولكن مازال في انتظار القرار النهائي الخاص بتعديلات قانون 203 عبر اعتماده رسميًا من رئاسة الجمهورية حتي يكون الدمج وفقا للتعديلات وتنشر القرار في الصحيفة الرسمية.يذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق الوزير الحالي على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.