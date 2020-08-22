ندوة عن «الهوية الوطنية» على مائدة الأعلى للثقافة.. الثلاثاء

تنظم لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثربولوجيا بالمجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان "الهوية الوطنية والتحديات الإقليمية المعاصرة"؛ وذلك في تمام السادسة مساء الثلاثاء 25 أغسطس الجاري، بقاعة المجلس.ومن المقرر أن يدير الندوة الدكتور أسامة عبد الباري، ويشارك بها كل من الدكتور أحمد مجدي حجازي، الدكتور مراد وهبه، والدكتور مصطفى النشار.وتطبق الندوة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ وعلى الراغبين في حضور الندوة التسجيل المسبق، ولن يتسنى السماح بالحضور إلا لمن تم تسجيل اسمه.وسيتم بث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات التابعة للمجلس، وكذلك قناة الأمانة عبر اليوتيوب.