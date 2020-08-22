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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4921 إصابة و121 وفاة جديدة بكورونا في روسيا

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:22 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
عبير سليم
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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيل البلاد 4921 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و121 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 951897 إصابة، فيما توفي 16310 أشخاص منذ بدء تفشي الفيروس.

وأوضحت أنه تماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 6147 شخصًا ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 767477 شخصًا، حسبما نقلت "شبكة روسيا اليوم"، عن المركز.

وسجلت روسيا مقارنة بباقي الدول المتضررة من تفشي الوباء، معدل وفيات ضعيفًا، ورغم وجود روسيا في المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، إلا أنها تحتل المرتبة الحادية عشرة من حيث عدد الوفيات.

وبلغت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم نحو 3 ملايين، وحصد الوباء أرواح 800 ألف شخص حتى الآن.

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