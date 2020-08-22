أمير كرارة يتعاقد مع سينرجي على فيلم جديد

تعاقد الفنان أمير كرارة على بطولة فيلم سينمائي جديد مع شركة سينرجي، ومن المقرر أن تجمع جلسة خاصة بين أمير كرارة ومسؤولي الشركة عقب عودته من إجازته الصيفية التي يقضيها بالساحل الشمالي؛ للوقوف على التفاصيل المبدئية للفيلم وترشيح أبطاله ومخرجه.وعلمت "الدستور" أن الفيلم من المتوقع البدء في تصويره عقب قطع شوط كبير في تصوير مسلسل "نسل الاغراب" الذي يشارك في بطولته النجم أمير كرارة مع النجم أحمد السقا لأول مرة.على جانب آخر، يستعد كرارة لبدء تحضيرات مسلسله الجديد "حصان طروادة (عمر الناجي)" والمقرر عرضه على منصة Watch it خلال الفترة المقبلة.ويعاين المخرج بيتر ميمي أماكن تصوير المسلسل وترشيح الأبطال للتعاقد معهم استعدادًا لبدء تصويره سبتمبر المقبل، والمسلسل مكون من 8 حلقات ومن المقرر تقديمه من خلال الموسمين على watch it.