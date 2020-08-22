مجلس التعاون الخليجي يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

رحب مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، بإعلان مجلسي الرئاسي والبرلمان الليبيين، بوقف إطلاق النار في ليبيا، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، جميع الأطراف في ليبيا إلى "الالتزام بهذه الخطوة البناءة، والانخراط العاجل في الحوار السياسي، والعمل من خلال وساطة الأمم المتحدة للوصول إلى حل دائم وشامل لإنهاء الاقتتال والصراع في ليبيا".وأعلن كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق (منتهية الصلاحية) فايز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أمس الجمعة، في بيانين منفصلين، وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، في أعقاب اتصالات سياسية دولية مكثفة بشأن الأزمة الليبية شهدها الأسبوع.وتضمن البيانان الدعوة إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي، إضافة إلى نزع السلاح من مدينة سرت الاستراتيجية المتنازع عليها، فضلا عن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مارس 2021.