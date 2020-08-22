رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفير مصر ببيروت: دعم مصري مستمر للبنان الشقيق حتى عبور أزمتها الحالية

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:17 ص
السفير ياسر علوي
السفير ياسر علوي
دعاء جابر
طباعة
اختتم الكيميائي عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وأمين عام الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، زيارته للبنان، عقب تقديم الدعم المادي والمعنوي ومؤازرة الاتحاد العمالي اللبناني من قيادات الاتحادات المهنية للكيماويات والمناجم والمحاجر والبترول في دول مصر والأردن، وتونس، والجزائر، والعراق، والكويت، وسوريا، والبحرين، والمغرب، وفلسطين، وليبيا، والسودان، ولبنان، واليمن، نظرا لما يمر به لبنان من أحداث مؤسفة جراء انفجار مرفأ بيروت.

وفي ختام الزيارة، التقى السفير ياسر علوي، سفير مصر في بيروت، الكيميائي عماد حمدى، مؤكدا استمرار الدعم وتقديم المساعدات من مصر قيادة وحكومة وشعبًا للبنان الشقيق لعبورها أزمتها الحالية.

وقدم الأمين العام للاتحاد العربي للسفير درع الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، كما قدم الدرع للملحق العمالي شرين سيد عبد الجواد، رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت.

كما قدمت القيادات النقابية اللبنانية في ختام زيارة الأمين العام للاتحاد العربي للنفط  بجنوب لبنان، هدايا تذكارية لـ "الملحق العمالي" تقديرا منهم للدعم الذي قدمه الاتحاد العربي والقيادة السياسية والجيش والشعب المصري ممثلا بالسفارة المصرية في بيروت للأشقاء في لبنان.

وكان الكيميائي عماد حمدي قد عقد سلسلة من الاجتماعات خلال زيارته لبنان مع قيادات الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، وشهد على الطبيعة ما خلفه انفجار مرفأ بيروت من آثار  وعلي رأسها بمبنى الاتحاد. 

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسى يأمر بعلاج مريض سمنة مفرطة على نفقة الدولة

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2020

الصحة: تسجيل 123 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و19 وفاة

«الصحة»: جراحة عاجلة لمريض السمنة بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الباز: مصير الخونة معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور يتحدد خلال أيام

حقيقة فيديو تعدى ضابط على بعض السيدات فى الشرقية

الخامسة خلال 2020.. ملامح حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات البترول

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2020

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

قُبلة «بنت بديعة» السر.. كيف أنهى حسين فهمى زواج لبلبة وحسن يوسف؟

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

نجم الساعة

أحمد عمر يكشف لـ«آخر النهار» كواليس رفضه فى «رياضية كفر الشيخ»

منوعات

يوفنتوس يفسخ عقدى نجمين سابقين فى ريال مدريد

برشلونة يرحب برحيل مشروط لميسى

بسبب كورونا: سباق كنتاكى الشهير للخيول فى أمريكا دون جمهور فى سبتمبر

حبس الممثلة الأمريكية لورى لوفلين شهرين لإدانتها بالغش فى التعليم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
جمال طه
الدور الأوروبى ومناورات التصعيد التركية بالمتوسط
صفاء النجار
أنا كاتبة لأنى أُشبه أبى
ماجد حبته
خطوة إيجابية ليبية.. ولكن..!
المزيد

الثقافة

المؤرخ صاحب مقترح تغيير اسم شارع «سليم الأول»: نهضتنا بدأت في القرن 16

ندوة عن «الهوية الوطنية» على مائدة الأعلى للثقافة.. الثلاثاء

«أدب الطفل وبناء الإنسان» في ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى

ضمن خطة عودة الأنشطة.. 40 فعالية ثقافية بجنوب مصر خلال يوليو