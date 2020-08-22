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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعاون مصري أوكراني في مجال البحث والاستكشاف البترولي

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:16 ص
المهندس طـارق المـلا
المهندس طـارق المـلا
سيد ابراهيم
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التقى المهندس طـارق المـلا وزير البترول والثروة المعدنية مع السيد سيرجى بيرلوما النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة نافتوجاز الأوكرانية والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة الحالية فى مجالات البحث والاستشكاف وإنتاج البترول والغاز بمنطقتي الصحراء الغربية وجنوب مصر، وبحث سبل زيادة مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك رغبة قوية من الشركة الأوكرانية فى المشاركة فى المزايدات التى سيتم طرحها للبحث عن البترول والغاز، والتوسع فى الاستثمارات المشتركة من خلال مجالات التعاون الجديدة فى المشروعات البترولية، والعمل على تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجالات البترول والغاز من أجل تحقيق المنافع الاقتصادية المشتركة.

وأوضح الملا أنه تم خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز فى مختلف مناطق مصر البرية والبحرية فى ظل المناخ الجاذب للاستثمار وحرص الحكومة المصرية على اتخاذ إجراءات لتحفيز الشركات العالمية لزيادة تواجدها داخل مصر وضخ مزيد من الاستثمارات فى أنشطة البترول والغاز في ضوء الفرص الواعدة والمؤشرات والنتائج المتميزة التى تحققت فى هذه المجالات خلال الفترة الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الأوكرانية هي الشريك الأجنبى لشركة بتروسنان بالصحراء الغربية وتعمل في منطقتي امتياز وادى المحاريث وجنوب وادى المحاريث بشرق وادى النيل بجنوب مصر.

شارك فى جلسة المباحثات الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس علاء البطل رئيس شركة جنوب الوادي المصریة القابضة للبترول.

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