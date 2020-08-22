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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة»: صرف 2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالسويس

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:14 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس 189 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم شابًا من ذوي القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، كما تم توفير 30 فرصة عمل للإناث بإحدى مصانع الملابس الجاهزة بالمحافظة، من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 632 راغبا في العمل منهم 10 من ذوي القدرات الخاصة.  

وأوضح سعفان، في بيان، أن المديرية صرفت مليونين و335 ألف جنيه لـ 2335 عاملا، "منحة عيد العمال والفطر للعمالة غير المنتظمة" المسجلين بالإدارة المختصة كرعاية اجتماعية.

وقال حاتم جاد الرب، مدير المديرية، في تقرير إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضي للوزير، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 35 شكوى فردية تم تحويل 4 منها للمحكمة العمالية، و29 شكوى تحت البحث والدراسة، وتم تسوية شكوتين، كما تم بحث وتسوية 6 شكاوى وردت عبر بوابة الشكاوي الإلكترونية.

وأشار مدير المديرية إلي أنه تم التفتيش على 120 منشأة، وتم تحرير 9 محاضر لمنشآت مخالفة، والتفتيش على 6 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية وتحرير محضر منشأة مخالفة.

ونوه إلى أنه لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية تم التفتيش على 33 منشأة دون ورود أي إخطار عن وجود حالات إصابة.
 

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