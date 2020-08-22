ليبيون يتظاهرون ضد الوجود التركي ويحرقون العلم (فيديو)

Protesters in Libya’s second largest city Benghazi burn a Turkish flag.

Date: 20 August 2020#Libya #LibyaReview pic.twitter.com/j3n6X0Ens9 — Libya Review (@LibyaReview) August 20, 2020

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لمشهد حرق العلم التركي على يد مواطنين ليبين، خلال تظاهرة لهما، أمس الجمعة، ضد الوجود التركي في البلاد.وبحسب وسائل إعلام ليبية، فقد تظاهر العديد من المواطنين الليبيين، في مدينة بنغازي ضد الوجود التركي في البلاد، فيما أضرموا النار في العلم التركي، وذلك تزامنًا مع التوافق بين بياني رئيسي المجلس الرئاسي ومجلس النواب الراميين إلى وقف إطلاق النار، وتفعيل العملية السياسية، واللذين لاقا ترحيبًا دوليًا من الأمم المتحدة وجمهورية مصر العربية.وأكد الأهالي اعتراضهم على انتهاكات تركيا في ليبيا، مؤكدين أن نهاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ستكون في ليبيا، مشيرين إلى قوة شباب بنغازي في مواجهة العدوان الخارجي على بلادهم.وأفاد مواطنون بأن تركيا لا تعرف بعد قوة شباب مدينة بنغازي، ثاني أكبر مدينة في ليبيا، مؤكدين أن تركيا ستكون نهايتها مثل العلم المحترق تحت أقدامهم.