الإثنين.. حدائق الحيوان تستقبل الزائرين بإجراءات وقائية مشددة

استعدت حدائق الحيوان لاستقبال الزائرين، يوم الإثنين القادم، مع مراعاة التباعد الاجتماعي وتقليل كثافة الزائرين إلى النصف، مع توفير المطهرات والتشديد على ارتداء الكمامات ومنع تلامس المواطنين داخل الحدائق لعدم نقل العدوى.قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حدائق الحيوان استعدت لاستقبال الزائرين الإثنين المقبل بكثافة ٥٠٪ من سعة الحديقة ويتم قياسها من خلال أعداد تذاكر الدخول، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وهو الدخول بالكمامات وقياس درجات الحرارة على الأبواب مع توفير مطهرات على جميع الأبواب وفتح جميع الأبواب ومراجعة التباعد الاجتماعي بين المواطنين.وأضاف في التصريحات للدستور، أنه سيتم فتح أبواب الحديقة في التاسعة صباحا وإغلاق الأبواب في الخامسة مساء مع اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد طبقا لمراجعة من الاتحاد الإفريقي ووزارة الصحة المصرية بمراعاة التباعد الاجتماعي مع استعداد كامل لاستقبال الجماهير.وأشار إلى أنه خلال فترة التوقف تم إجراء عمليات تجهيز الحديقة وطلاء المقاعد والأسوار وتهذيب الأشجار.