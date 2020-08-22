مصرع سيدة فى انفجار «موقد شاى» بالمنوفية

لقت سيدة مصرعها في الساعات الأولى من صباح اليوم، بقرية كفرشنوان التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية، متأثرة بإصابتها في انفجار بوتاجاز صغير "موقد شاي".وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شبين الكوم، يفيد بتلقي شرطة النجدة بلاغًا بوقوع انفجار بعزبة البحر الكبير التابعة لقرية كفرشنوان دائرة المركز، أدى إلى إصابة ثلاثة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقلهم إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، والدفع بسيارات الحماية المدنية لموقع الحادث.وسادت حالة من الحزن بقرية كفرشنوان، التابعة لمركز شبين الكوم، عقب ورود نبأ وفاة "سمر غريب محمد كشكة"، التي أصيبت في حادث انفجار موقد شاي صغير داخل منزلهم الأحد الماضي، وتم نقلها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، قبل أن تسوء حالتها وتتوفي اليوم.