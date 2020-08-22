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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء امتحان «عربى الدور الثانى» للثانوية العامة

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:29 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
نورهان عبدالرحمن
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بدأ طلبة وطالبات الثانوية العامة امتحان مادة اللغة العربية بالدور الثاني، منذ قليل، موزعين في (351) لجنة سير على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على جاهزية لجان الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، حيث بدأت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة في الاطمئنان على تسليم اللجان لرؤساءها.

وشدد حجازي على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سيرها، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، من خلال تنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير المنتدبين لتقدير الدرجات العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين، وأعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وحظر اصطحاب التليفون المحمول أو أي وسيلة تساعد على الغش، ومنع التدخين داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.

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