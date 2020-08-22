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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الهجرة تثمن مشاركة أبناء مصر بالخارج في «30 يوم تحدي»

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:39 ص
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
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بدأت الجاليات المصرية بالخارج من كل الأعمار، وخاصة أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، المشاركة في مسابقة برنامج "30 يوم تحدي" التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة وأطلقتها رسميًا منذ بداية أغسطس الجاري، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وثمنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفاعل ومشاركة أبناء المصريين حول العالم المميزة في ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة في إطار تعزيز سبل تواصل الدولة المصرية مع جالياتها بالخارج، معربة عن اعتزازها وثقتها في حماس المصريين بالخارج وإقبالهم على مثل هذه الفعاليات.

فيما أوضح اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات والمصريين بالخارج، أن برنامج "30 يوم تحدي" منذ انطلاقه في بداية أغسطس الجاري، شهد مشاركة نحو 150 شابًا من أبناء المصريين بالخارج من 20 دولة.

وأضاف فهمي أن هناك تفاعلًا كبيرًا من المشاركين في البرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في عدد من الدول، من بينها والإمارات والسعودية والبحرين وإنجلترا والولايات المتحدة الامريكية وغيرهم، ما يعكس حرص أبنائنا في الخارج على المشاركة في كافة الأنشطة الوطنية التي يعلن عنها في مصر بلدهم الأم.

وتابع فهمي أن هذا البرنامج يعد حلقة من سلسلة متصلة من الفعاليات التي تعتزم الوزارة إطلاقها، لتقوية الصلات بين الشباب المصري بالخارج ونظرائهم في الداخل، بالإضافة إلى الحرص على لياقتهم البدنية خلال فترة البقاء بالمنزل في ظل الظروف الحالية، بما يتناسب مع قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد فهمي حرص وزارة الهجرة على استمرار الفعاليات التي تجمع أبناء المصريين بالخارج، في ضوء استمرار آليات التواصل مع "الكيانات المصرية بالخارج"، والتي بدأت بتنظيم المؤتمر الأول لهم في يوليو العام الماضي بمشاركة ممثلي 55 كيانا من 33 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أنه كان من المقرر عقد النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في أغسطس الجاري، ولكن تم تأجيله نتيجة لتداعيات أزمة فيروس كورونا وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد الخاص بالمؤتمر في حينه.

من جهتها، قالت وزارة الشباب والرياضة، إن المشاركين الذين أكملوا التحدي سيحصلون على ميداليات وشهادات وسيتم إيصالها إليهم في محل إقامتهم، كما سيُخصص للمصريين في الخارج شهادات سترسل إليهم عبر البريد الإلكتروني.

وسبق أن أشارت الوزارة إلى أن البرنامج يضم مجموعة من الألعاب الرياضية تشمل المشي، والجري، والكاياك، والدراجات النارية والهوائية، إضافة إلى نشاط الـ"هاندي كاب" لذوي الهمم والقدرات الخاصة، يُنَفذ خلالها المشترك النشاط الرياضي الراغب في ممارسته بمدة لا تتجاوز 30 يومًا خلال الفترة من 1 إلى 30 أغسطس، ولكل الراغبين في متابعة أخبار ومستجدات البرنامج الرياضي "30 يوم تحدي" يمكنهم الدخول إلى صفحة البرنامج الرسمية على الرابط التالي: اضغط هنا

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