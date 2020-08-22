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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فتح باب التقدم للجامعات الأهلية الدولية الجديدة اليوم

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:10 م
فتح باب التقدم للجامعات
فتح باب التقدم للجامعات الأهلية الدولية
إسراء جمال
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقدم للجامعات الدولية الأهلية (جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها بمدينة الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ)، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية، بدءا من اليوم السبت 22 أغسطس، وحتى يوم الأحد 30 أغسطس وذلك من خلال الموقع الالكتروني http:admission.egypt-hub.edu.eg

ويتضمن الموقع كافة البرامج وشروط التقدم، والحد الأدنى لمجموع الطالب في كل مجال من مجالات الدراسة، بالإضافة إلى المصاريف الدراسية الخاصة بكل مجال.

ويجب أن يقوم الطالب الراغب في التقدم للجامعات، بعمل حساب شخصى على الموقع، وإدخال بياناته التفصيلية شاملة مجموعه في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة الحاصل عليها، ورفع نسخة ضوئية من كافة المستندات الدالة على نجاحه في صورة ( pdf )، ثم يقوم الطالب باختيار الجامعة والكلية والبرنامج المراد التقدم إليه، واتباع الإرشادات الموجودة على الموقع ثم حفظ البيانات والاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة السر ورقمه الكودى لمتابعة نتائج تقديمه.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إخطار الطالب الذي يتم قبوله بصفة مبدئية عبر البريد الإلكتروني بموعد الاختبار المخصص له وذلك بعد مراجعة أوراق التقديم والتأكد من صحتها، كما سيتم إبلاغ الطالب من خلال البريد الإلكتروني بمجالات الاختبار والزمن المخصص له والفترة المسموح بها لإجراء الاختبار وتوقيت الإجابة لكل سؤال، ونظام الإجابة، وكذلك إخبار الطالب المقبول بصفة مبدئية بمواعيد وأماكن إجراء المقابلة الشخصية التي تلي مرحلة الاختبار.

ومن المقرر أن تبدأ اختبارات القبول، اعتبارا من السبت 5 سبتمبر وفق الجدول الزمني المعلن على الموقع ويتم الاختبار بشكل إلكتروني محدد المدة الزمنية وبالتزامن بين كل المتقدمين، ويتبع ذلك إعلان النتائج يوم 10 سبتمبر بناء على ترتيب المتقدمين طبقا لدرجات الاختبار، على أن تبدأ المقابلات الشخصية اعتبارا من يوم السبت الموافق 12 سبتمبر، على أن يكون الكشف الطبي ابتداء من يوم الخميس 17 سبتمبر.

جدير بالذكر أن الجامعات الأهلية الجديدة والتي يبدأ الدراسة بها في العام الدراسي الحالى 20202021 تقدم برامج دراسية فى المجالات الآتية:

أولا: جامعة الجلالة وتبدأ الدراسة بها في مجالات "العلوم الاجتماعية والإنسانية، العلوم الإدارية، الإنتاج الإعلامي، الفنون، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم الهندسية، العمارة، العلوم الأساسية، الغذاء والصناعات الغذائية، الطب البشري، طب الأسنان، العلوم الصيدلية، العلاج الطبيعي، علوم التمريض).

ثانيا: جامعة العلمين الدولية وتبدأ الدراسة بها في مجالات (إدارة الأعمال، الدراسات القانونية، الفنون والتصميم، العلوم الهندسية، علوم وهندسة الحاسبات.

ثالثا: جامعة الملك سلمان الدولية فرع مدينة الطور فى المجالات الآتية: ( العلوم الهندسية، علوم وهندسة الحاسبات، الصناعات التكنولوجية، العلوم الأساسية)، فرع مدينة رأس سدر ويتم بدء الدراسة بالمجالات الآتية: (العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية)، فرع مدينة شرم الشيخ: تبدأ الدراسة بها بمجالات (اللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، العمارة، الفنون والتصميم).

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