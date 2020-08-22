جمعت 15 مليون جنيه بالنصب.. تجديد حبس «مستريحة» الإسكندرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية، تجديد حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار باقي المتهمين، في اتهامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 15 مليون جنيه بزعم تمليكهم قطع أراضى زراعية مستصلحة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، و3 آخرين، بقيام 3 أشخاص، اثنان منهما محبوسان على ذمة قضايا وتنفيذ عقوبة، زوجة أحدهم، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين وقيامهم بتأسيس شركة لتجارة واستصلاح الأراضى الزراعية، كائن مقرها بدائرة قسم شرطة الرمل أول، وزعموا امتلاك الشركة لقطعة أرض بمساحة 300 فدان بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة "خلافًا للحقيقة"، والمملوكة لإحدى الجهات الحكومية وقيامهم بتحرير عقود بيع وهمية لهم وتمكنوا من خلال ذلك الزعم من الاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغت جملتها 15 مليون جنيه، وبالاستعلام من الجهات المختصة أفادت بعدم تصرفها بالبيع بقطعة الأرض المشار إليها ولم تقم بتقنينها لأي من الشركات أو الأفراد.عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام، تم استهداف المتهمة الثالثة وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع باقى المتهمين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات.