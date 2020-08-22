بعد قليل.. بدء امتحانات الدور الثاني بالمنوفية

يؤدي طلاب الثانوية العامة بالمنوفية، بعد قليل، اختبار اللغة العربية في أول أيام امتحانات الدور الثاني (أغسطس 2020).من جانبه شهد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية فجر اليوم، عملية توزيع أسئلة اليوم الأول من داخل مقر مركز توزيع الأسئلة بالمديرية واطمأن على انتظام جميع أعضاء مركز التوزيع وانتظام خطوط سير سيارات التوزيع وتواجد قوات الأمن والحماية المدنية للتأمين.الجدير بالذكر أن اختبارات الدور الثاني للثانوية العامة بالمنوفية تعقد على مستوى ١٩ لجنة امتحانية موزعة على الادارات التعليمية العشر، كما أكد سويد على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير جو مناسب للطلاب.