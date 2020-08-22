اليوم.. الأرثوذكسية تحتفل بعيد صعود جسد العذراء بعد صيام دام 15 يومًا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بعيد السيدة العذراء مريم عقب صوم دام 15 يومًا.وتقيم الكنائس الأرثوذكسية في هذا اليوم، صلوات القداسات الإلهية بمشاركة الشعب القبطي والكهنة، وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وتقيم الكنائس القبطية الأرثوذكسية، اليوم؛ القداسات عيد السيدة العذراء مريم؛ ملتزمة خلال صلوات القداس الإلهي لعيد السيدة العذراء مريم بكافة الإجراءات الاحترازية المختلفة التي وضعتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من حيث ارتداء كمامات أثناء صلاة القداس الإلهي وفرد واحد على كل دكة، بالإضافة إلى إحضار المصلين أدواتهم الشخصية أثناء القداس، والانصراف مباشرة عقب التناول منعًا للازدحام.وبدأ الأقباط الأرثوذكس "صوم السيدة العذراء مريم"، يوم الجمعة 7 أغسطس الجاري، الذي استمر على مدار 15 يومًا متتاليًا.ويُعد صوم العذراء هذا العام، صومًا استثنائيًا على الإطلاق، حيث تقتصر صلوات نهضة "العذراء" على الكهنة والشمامسة فقط، بعد أن كانت نهضاتها السنوية تتعدى الآلاف من حضور الشعب القبطي بالكنائس.وأعلنت الكنيسة عن إقامة نهضات الصوم وبثها "أونلاين"، منعًا للتجمعات لانتشار فيروس كورونا المستجد، لا سيما أن نهضات صوم العذراء تشهد مشاركة جماهيرية بين الأقباط، وأن عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سيشاركون "أونلاين" في نهضات الكنيسة لصوم العذراء، وفقًا لجدول أعدته الكنائس الأرثوذكسية المختلفة بالإيبارشيات.وصوم العذراء، هو صوم من الدرجة الثانية، يسمح فيه بتناول الأسماك، ما عدا يومي الأربعاء والجمعة، وهناك بعض من الأقباط يمتنعون عن أكل الأسماك ويكتفون بالمأكولات النباتية فقط.