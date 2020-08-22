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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة تفرض قيودا إضافية على الحدود مع المكسيك

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:00 ص
الحدود الأمريكية
الحدود الأمريكية المكسيكية
وكالات
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أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية عن فرض قيود إضافية على الحدود مع المكسيك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" تشمل الإجراءات الجديدة إغلاق المرور عبر بعض المعابر وإجراء عمليات تفتيش إضافية عند الحدود.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الجمارك وحماية الحدود في مدينة إيل باسو الحدودية الأمريكية بولاية تكساس، روجر ماير، أن الإجراءات تهدف إلى الحد من السفر غير الضروري عبر الحدود.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في مارس الماضي قيودا على المرور عبر الحدود، وسمحت بالعبور فقط في حال الضرورة القصوى. وكانت الإجراءات تخص المواطنين المكسيكيين.

أما القيود الجديدة، فهي تطال أيضا المواطنين الأمريكيين العائدين من المكسيك والحائزين على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.

يذكر أن الولايات المتحدة سجلت أكبر حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في العالم، حيث توفي في البلاد أكثر من 174 ألف شخص. وسجلت المكسيك ثالث أكبر حصيلة وفيات، وصلت إلى 59 ألف شخص.

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