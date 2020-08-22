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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء عملية نقل المعارض الروسى نافالنى إلى الطائرة الطبية

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:30 ص
أليكسي نافالني
أليكسي نافالني
وكالات
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أعلنت متحدّثة باسم أليكسي نافالني، أنّ المعارض الروسي البارز الراقد في غيبوبة في مستشفى بمدينة أومسك السيبيرية، والمشتبه بأنّه تعرّض لعملية تسميم، نُقل فجر السبت من المستشفى إلى سيارة إسعاف أوصلته إلى مطار المدينة، حيث تنتظره طائرة طبية ستنقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

وحسبما أفادت وكالة أنباء « فرانس برس»، قالت كيرا لارميش إنّ «أليكسي نافالني نقل إلى سيارة إسعاف، وهم بصدد توصيله إلى المطار».

وشاهد مراسل لوكالة« فرانس برس» سيارة الإسعاف تصل إلى المطار.

وكان الأطباء الروس الذين يعالجون نافالني تراجعوا الجمعة عن موقفهم السابق وسمحوا بنقله بعدما بذلت عائلته ومساعدوه جهودًا حثيثة لنقله إلى ألمانيا.

وبدّل الأطباء في مدينة أومسك السيبيرية، حيث يرقد نافالني في غيبوبة في قسم العناية المشددة، موقفهم بعدما أصرّوا في البداية على أن حالته الصحية لا تسمح بنقله.

وكانت زوجة المحامي، البالغ 44 عامًا، والناشط ضد الفساد، ناشدت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التدخّل للسماح بنقله، بينما اتهم مساعدوه السلطات بتعريض حياته للخطر عبر تأخير نقله.

ونافالني الذي يعتبر من أشدّ منتقدي بوتين، فقد وعيه الخميس، بينما كان على متن رحلة جوية فقامت طائرته بهبوط اضطراري في مدينة أومسك.

ويعتقد معاونوه أنّه تعرّض لعملية تسميم، وأنه تم وضع مادة ما في الشاي الذي تناوله في مقهى في المطار، لكن الأطباء أكّدوا الجمعة عدم وجود «أي أثر» لأي سمّ في جسمه.

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