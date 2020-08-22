المكسيك تسجل 504 وفيات و5928 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفاعا جديدًا في حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية فجر السبت، عن تسجيل 504 حالات وفاة و5928 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكورونا.ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 549734 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء 59610 حالات وفاة.وصرح مسؤولون مؤخرًا، بأن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية المعلنة.وتوقع نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل، أن يكون وباء "كوفيد-19" "طويل الأمد".تجدر الإشارة إلى أن، أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة حاجز الـ 5 ملايين حالة.