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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مليون دولار.. قيمة مفقودات المسافرين فى المطارات الأميركية

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:25 ص
نقاط التفتيش الأمنية
نقاط التفتيش الأمنية
وكالات
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أفادت تقارير بأن، المسافرين خلفوا وراءهم ما يقرب من مليون دولار عند نقاط التفتيش الأمنية بالمطارات الأميركية العام الماضي، بما في ذلك نحو 19 ألف دولار بالعملة الأجنبية.

وحسبما أفاد موقع " سكاي نيوز عربية " نقلًا عن تقرير لإدارة أمن النقل أن المسافرين فقدوا 926 ألف دولار في 75 مطارًا في العام الذي انتهى في سبتمبر، حسبما ذكرت صحيفة بيتسبرغ تريبيون-ريفيو. يقول المنظمون الفيدراليون إن الكثير من الأموال المفقودة جاءت من أشخاص يفرغون جيوبهم لإجراء عمليات الفحص الأمني.

وتقول الصحيفة إن، أكبر المبالغ فقدت في مطارات نيويورك وسان فرانسيسكو وميامي ولاس فيجاس ودالاس. في مطار بيتسبرج الدولي، حيث مقر الصحيفة، فقد المسافرون مبلغ 5000 دولار.

تقترح إدارة أمن النقل وضع النقود في حقائب يد، وتذكر المسافرين الذين فقدوا أموالا أنه يمكنهم الاتصال بمكتب المفقودات التابع لإدارة أمن النقل في المطار.

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