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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فنزويلا تريد المشاركة فى اختبار اللقاح الروسى ضد كورونا

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:18 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أعلن وزير الصحة في فنزويلا، كارلوس ألفارادو، أن حكومة بلاده تتفاوض مع نظيرتها الروسية حول المشاركة في اختبار وإنتاج لقاح "سبوتنيك-V" المصمم في روسيا ضد فيروس كورونا المستجد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال الوزير، خلال اتصال مع الرئيس نيكولاس مادورو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن فنزويلا عرضت 500 متطوع للمشاركة في اختبارات اللقاح.

وأضاف ألفارادو أن فنزويلا وروسيا بحثتا أيضًا إمكانية التعاون بين البلدين في تصنيع لقاح "سبوتنيك-V".

وتم تصميم اللقاح في مركز غاماليا لدراسة الأمراض الوبائية والأحياء الصغيرة جدا، التابع لوزارة الصحة الروسية، ومر بالاختبارات السريرية في شهري يونيو ويوليو الماضيين.

وقال رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، إن روسيا تلقت طلبات من 20 دولة لتوريد مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك-V"

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