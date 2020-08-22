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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

طاقم المحطة الفضائية الدولية ينعزل فى القسم الروسى بسبب تسرب للهواء

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:49 ص
المحطة الفضائية
المحطة الفضائية
وكالات
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انتقل الطاقم الروسي الأمريكي للمحطة الفضائية الدولية، إلى القسم الروسي وأغلق الفتحات المؤدية إليه إثر اكتشاف تسرب للهواء على متن المحطة، حسبما أفادت وكالة الفضاء الروسية.

وقالت الوكالة في بيان، إنه «تم إغلاق الفتحات في القسم الأمريكي، وإغلاق الفتحة بين القسمين الأمريكي والروسي».

وذكرت الوكالة، أن أفراد الطاقم سيمكثون في القسم الروسي حتى مساء الإثنين ليقوموا، مع خبراء مركزي إدارة التحليقات الروسي والأمريكي، بمراقبة الضغط في القسمين المغلقين من أجل تحديد مكان تسرب الهواء المحتمل.

وفي وقت سابق، جرى إغلاق الفتحات المؤدية إلى وحدتين تابعتين للقسم الروسي ومركبة شحن ملتحمة بإحداهما.

وأشارت وكالة الفضاء الروسية إلى أن الطاقم أكد بقاء ضغط الهواء في الوحدتين الروسيتين بمستواه الطبيعي.

وكان مصدر مطلع كشف يوم الخميس، أن طاقم المحطة الفضائية المكون من رائدي الفضاء الروسيين، أناطولي إيفانيشين وإيفان فاجنر، والأمريكي كريس كاسيدي، يعمل على تحديد مكان تسرب بسيط للهواء تم رصده بواسطة الأجهزة التابعة للقسم الروسي، موضحًا أن الخبراء يخططون لإغلاق وحدات المحطة واحدة تلو الأخرى من أجل تحديد مكان انخفاض ضغط الهواء بدقة.

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