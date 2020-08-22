البرلمان الليبى يشدد على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا

أكد المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبد الله بلحيق، على ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا بعد اتفاق وقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لاستئناف الحوار السياسي والاتجاه لتشكيل حكومة وحدة وطنية تلبي طموحات الشعب الليبي.وحسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية" قال بلحيق إن خطوة تأسيس مجلس رئاسي جديد وتشكيل حكومة وحدة وطنية من شأنها توحيد مؤسسات الدولة الليبية من أجل تهيئة الأجواء السياسية إلى المرحلة القادمة والتي تشمل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.وكان قد أعلن المجلس الرئاسي لحكومة طرابلس، الجمعة، وقفا فوريا لإطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.ودعا المجلس، في بيان له، لانتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، مؤكدا أن تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح.