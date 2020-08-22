قرقاش: إعلان وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية فى ليبيا تطور إيجابى

وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إعلان وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الأراضي الليبية، بأنه تطور إيجابي.وحسبما أفادت وكالة أنباء "وام" قال قرقاش: "إعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية تطّور إيجابي للغاية، آن أوان سكوت المدافع فالحّل في ليبيا الشقيقة سياسي بامتياز وعبر الحوار الجامع والذي تؤطره المرجعيات الدولية والإقليمية المتفق عليها".من جانبه، طلب رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، من جميع أطراف النزاع في البلاد الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في جميع أنحاء ليبيا.