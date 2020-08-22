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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قرقاش: إعلان وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية فى ليبيا تطور إيجابى

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:29 ص
أنور قرقاش
أنور قرقاش
وكالات
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وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إعلان وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الأراضي الليبية، بأنه تطور إيجابي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "وام" قال قرقاش: "إعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية تطّور إيجابي للغاية، آن أوان سكوت المدافع فالحّل في ليبيا الشقيقة سياسي بامتياز وعبر الحوار الجامع والذي تؤطره المرجعيات الدولية والإقليمية المتفق عليها".

من جانبه، طلب رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، من جميع أطراف النزاع في البلاد الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في جميع أنحاء ليبيا.

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