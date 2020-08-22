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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قتيلتان وعشرات المفقودين بانفجار غاز فى مبنى سكني بياروسلافل الروسية

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:54 ص
انفجار غاز فى مبنى
انفجار غاز فى مبنى
وكالات
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لقيت امرأتان مصرعهما، وأصيب 4 أشخاص جراء انهيار جزء من مبنى سكني في مدينة ياروسلافل الروسية، ولا يزال مصير العشرات من سكانه مجهولًا.

وأفادت وكالة أنباء «تاس»، نقلًا عن السلطات المحلية، بأن جثة المرأة الثانية تم العثور عليها بالقرب من أحد أجنحة المبنى المكون من 10 طوابق، وذلك بعد ورود أنباء عن مقتل امرأة جراء انهيار عدد من طوابق المبنى بسبب انفجار للغاز المنزلي وقع بإحدى الشقق في الطابق الرابع.

وفي وقت سابق، قال مركز إدارة الطوارئ الرئيسي بمقاطعة ياروسلافل، إن مصير 38 شخصًا لا يزال مجهولًا.

وقال المتحدث باسم المركز، أوليج بوشاروف للصحفيين، إن فرق الإنقاذ والمسؤولين بالمقاطعة يعملون للكشف عن المفقودين. وأكد أن أسماء السكان المتضررين، والبالغ عددهم 115 شخصًا، سيتم تحديدها في أقرب وقت.

وتابع بوشاروف أن «مصير 77 شخصًا أصبح معروفًا، من بينهم ثلاثة جرحى تم نقلهم إلى المستشفى في حالة متوسطة الخطورة، وثمة امرأة لقيت حتفها للأسف».

وفي وقت سابق، قال مصدر بوزارة الطوارئ الروسي، إن امرأة لقيت مصرعها، وأصيب أربعة أشخاص بجروح جراء انفجار للغاز المنزلي، أسفر عن انهيار جزء من مبنى سكني متعدد الطوابق في مدينة ياروسلافل الروسية.

وقال مصدر في وزارة الطوارئ الروسية، إن فرق الإنقاذ تبحث عن طفل في الثامنة من عمره يمكن أن يكون عالقًا تحت الأنقاض.

وذكرت الوزارة أن حوالي 160 شخصًا تم إجلاؤهم من المبنى المكون من 10 طوابق بعد انفجار الغاز الذي وقع في إحدى الشقق في الساعة 19:29 مساء الجمعة، والذي أسفر عن انهيار الطابق الثالث والرابع والخامس.

وقال مصدر في وزارة الطوارئ إن السكان المنكوبين سيتم إيواؤهم مؤقتًا في مبنى إدارة أحد أحياء المدينة.

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