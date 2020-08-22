رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تتهم باريس ولندن وبكين بــ«الإخلال بواجبهم» فى الشأن الإيرانى

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:53 ص
براين هوك
براين هوك
وكالات
طباعة
اتهمت واشنطن بكين ولندن وباريس بأنها "أخلت بواجبهم" عبر معارضة آلية فعلتها الولايات المتحدة تمهد لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" قال المبعوث الأمريكي لإيران براين هوك، "لسنا بحاجة لإذن من أحد لإطلاق "السناب باك" أو آلية "العودة الى الوضع السابق".

وأضاف أن "إيران تنتهك التزاماتها في المجال النووي.. الشروط من أجل إطلاق السناب باك متوافرة".

واعتبر هوك أن الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن الدولي "فشلوا" منذ أسبوع عندما لم يمددوا الحظر على تسليم إيران أسلحة الذي ينتهي قريبا، مؤكدا أن "ذلك كان إخلالا مخيبا للآمال في واجبها".

وأكد أن "مجلس الأمن في نهاية الثلاثين يوما، سيعيد فرض كافة العقوبات الدولية"، مضيفا "إذا كان الناس يدعمون أو يعارضون ما نقوم به، فهذا لا يهم".

وفعلت الولايات المتحدة رسميا، في الأمم المتحدة آلية "سناب باك" بصفتها دولة "مشاركة" في الاتفاق النووي، الذي أبرم عام 2015 بين إيران والمجتمع الدولي، للمطالبة بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران المتهمة بانتهاك الاتفاق، لكنها اصطدمت على الفور برفض قاطع من جانب حلفائها الأوروبيين والقوى الكبرى الأخرى.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: جراحة عاجلة لمريض السمنة بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة

«القومية للتأمينات» تحدد مواعيد صرف معاشات سبتمبر

قُبلة «بنت بديعة» السر.. كيف أنهى حسين فهمى زواج لبلبة وحسن يوسف؟

الخامسة خلال 2020.. ملامح حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات البترول

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الباز: مصير الخونة معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور يتحدد خلال أيام

حقيقة فيديو تعدى ضابط على بعض السيدات فى الشرقية

الخامسة خلال 2020.. ملامح حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات البترول

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2020

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

قُبلة «بنت بديعة» السر.. كيف أنهى حسين فهمى زواج لبلبة وحسن يوسف؟

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

نجم الساعة

أحمد عمر يكشف لـ«آخر النهار» كواليس رفضه فى «رياضية كفر الشيخ»

منوعات

يوفنتوس يفسخ عقدى نجمين سابقين فى ريال مدريد

برشلونة يرحب برحيل مشروط لميسي

بسبب كورونا: سباق كنتاكى الشهير للخيول فى أمريكا دون جمهور فى سبتمبر

حبس الممثلة الأمريكية لورى لوفلين شهرين لإدانتها بالغش فى التعليم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
جمال طه
الدور الأوروبى ومناورات التصعيد التركية بالمتوسط
صفاء النجار
أنا كاتبة لأنى أُشبه أبى
ماجد حبته
خطوة إيجابية ليبية.. ولكن..!
المزيد

الثقافة

ضمن خطة عودة الأنشطة.. 40 فعالية ثقافية بجنوب مصر خلال يوليو

23 فنانًا في افتتاح معرض قصور الثقافة للفنون التشكيلية بالغربية

«ثلاثية المماليك» و«في كل أسبوع يوم جمعة».. الأدب يعود لشاشات العرض

الليلة.. لقاء مفتوح مع سعيد شيمى بساقية الصاوى