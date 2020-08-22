نائب الخارجية الأمريكى يزور روسيا لمناقشة الوضع فى بيلاروس

يزور نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجون روسيا قريبا لمناقشة الوضع في بيلاروس، حيث تستمر الاحتجاجات على نتائج انتخابات الرئاسة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال أحد المصادر: "أعتقد أن الإدارة (الأمريكية) تحاول إقناع روسيا بعدم التدخل أو عدم استخدام نفوذها لتشجيع (الرئيس البيلاروسي ألكسندر) لوكاشينكو على قمع أكثر شدة".وحسب المصادر، فإن بيجون سيزور أيضا ليتوانيا، التي أعلنت عدم اعترافها بنتائج الانتخابات في بيلاروس، وحظرت على ألكسندر لوكاشينكو دخول أراضيها، ومنحت المأوى لمنافسته سفيتلانا تيخانوفسكايا.من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لا تخطط للإعلان عن أي زيارة في الوقت الحالي.يذكر أن الاحتجاجات على نتائج الانتخابات التي تم الإعلان عن فوز لوكاشينكو فيها، مستمرة منذ 9 أغسطس، وأعلنت الدول الغربية عدم الاعتراف بها.