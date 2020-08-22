شروط جديدة للمسافرين من فرنسا للمملكة المتحدة

قالت لندن إنه سيطلب من القادمين من فرنسا إلى المملكة المتحدة أن يشهدوا بأنفسهم على أنهم لا يعانون من أعراض فيروس كورونا وعدم اتصالهم بحالة إصابة مؤكدة، في غضون 14 يومًا قبل السفر.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، عاود فيروس كورونا المستجد الانتشار بعد أن تمكنت العديد من الدول كبح جماحه إلى حد ما، عبر تطبيق قواعد صارمة.ومن بين الدول التي سارع الفيروس في التفشي فيها نجد فرنسا التي أعلنت مساء الجمعة، أنها سجلت 4586 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما سجلت يوم الخميس 4771 حالة، وهو أعلى مستوى منذ أوائل مايو.وأشارت السلطات الصحية إلى وجود 4745 مصابًا بـ"COVID-19" في المستشفيات، بما في ذلك 379 مريضًا في وحدة العناية المركزة.وأوضحت أيضًا أن عدد الوفيات ارتفع بـ23 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن إجمالي ضحايا كورونا وصل إلى 30503 وفيات منذ بداية الوباء.من جهتها سجلت بريطانيا 1033 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، نزولا من 1182 حالة يوم الخميس.وتم تسجيل حالات الإصابة الجديدة بينما تكثف الحكومة الفحوص لتتمكن من احتواء الفيروس وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل.ودخلت بريطانيا في إجراءات عزل عام في أواخر مارس وأعادت المتاجر في إنجلترا فتح أبوابها بالكامل في 15 يونيو ولحقت بها الحانات والمطاعم في الرابع من يوليو.