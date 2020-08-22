رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيلاروس.. منافسة لوكاشينكو لن تترشح لانتخابات جديدة

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:43 ص
سفيتلانا تيخانوفسكايا
سفيتلانا تيخانوفسكايا
وكالات
طباعة
أعلنت المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفيكايا، التي كانت تنافس الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في انتخابات الرئاسة الأخيرة، أنها لن تترشح لانتخابات جديدة في حال إجرائها.

وقالت المعارضة في تصريح لقناة «بيلسات» البيلاروسية، ردًا على سؤال بهذا الصدد: «لا، أنا لا أخطط لذلك».

يذكر أن المعارضة البيلاروسية، أعلنت عدم اعترافها بالنتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية في بيلاروس، التي جرت يوم 9 أغسطس، والتي تم الإعلان عن حصول ألكسندر لوكاشينكو على 80% من الأصوات فيها.

وحسب النتائج التي أعلنت عنها اللجنة المركزية للانتخابات في بيلاروس، فقد حصلت تيخانوفسكايا على 10% من الأصوات.

وشهدت بيلاروس احتجاجات منذ إعلان نتائج الانتخابات، وقامت المعارضة بتشكيل المجلس التنسيقي لها، الذي أعلن أنه يهدف إلى إلغاء نتائج الانتخابات، وإجراء انتخابات جديدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد «ترند وكالة البلح».. 4 نصائح قبل شراء الملابس منها

الصحة: تسجيل 123 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و19 وفاة

اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن 15 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة

الرئيس السيسى يأمر بعلاج مريض سمنة مفرطة على نفقة الدولة

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الباز: مصير الخونة معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور يتحدد خلال أيام

حقيقة فيديو تعدى ضابط على بعض السيدات فى الشرقية

الخامسة خلال 2020.. ملامح حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات البترول

«الصحة»: جراحة عاجلة لمريض السمنة بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

قُبلة «بنت بديعة» السر.. كيف أنهى حسين فهمى زواج لبلبة وحسن يوسف؟

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

نجم الساعة

أحمد عمر يكشف لـ«آخر النهار» كواليس رفضه فى «رياضية كفر الشيخ»

منوعات

برشلونة يرحب برحيل مشروط لميسي

بسبب كورونا: سباق كنتاكى الشهير للخيول فى أمريكا دون جمهور فى سبتمبر

حبس الممثلة الأمريكية لورى لوفلين شهرين لإدانتها بالغش فى التعليم

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين بالدولة

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
جمال طه
الدور الأوروبى ومناورات التصعيد التركية بالمتوسط
صفاء النجار
أنا كاتبة لأنى أُشبه أبى
ماجد حبته
خطوة إيجابية ليبية.. ولكن..!
المزيد

الثقافة

ضمن خطة عودة الأنشطة.. 40 فعالية ثقافية بجنوب مصر خلال يوليو

23 فنانًا في افتتاح معرض قصور الثقافة للفنون التشكيلية بالغربية

«ثلاثية المماليك» و«في كل أسبوع يوم جمعة».. الأدب يعود لشاشات العرض

الليلة.. لقاء مفتوح مع سعيد شيمى بساقية الصاوى