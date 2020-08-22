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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يقيم مراسم خاصة لتأبين شقيقه

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:30 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأسرته نظرة الوداع، على شقيقه روبرت، الذي توفي الأسبوع الماضي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" نُقل تابوت روبرت ترامب إلى عربة لنقل الموتى خارج البيت الأبيض، وشارك الرئيس والسيدة الأولى ميلانيا ترامب وأفراد من عائلة ترامب في الموكب.

وتوفي روبرت ترامب، شقيق الرئيس الأصغر، عن عمر ناهز 71 عامًا يوم السبت ولم يتم الكشف عن تفاصيل وفاته علنا.

يشار إلى أن روبرت دخل وحدة العناية المركزة بمستشفى ماونت سيناي في نيويورك في يونيو الماضي ومكث فيها أكثر من أسبوع.

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