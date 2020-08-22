اتفاق بين بروكسل وواشنطن لخفض الرسوم الجمركية

توصلت واشنطن وبروكسل إلى اتفاق صغير لخفض الرسوم الجمركية على الواردات بالنسبة لعدد محدود من المنتجات، في مؤشر على انحسار في توتر تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.وحسبما أفادت الوكالة الفرنسية، قال مسؤولو الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد: "أهمية الاتفاق هي أنه أطلق العنان لنتائج إيجابية في كل مكان".وبموجب الاتفاق، سيزيل الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية تتراوح نسبتها بين 8 بالمئة و12 بالمئة على واردات الكركند، في حين ستقلص الولايات المتحدة للنصف بعض رسومها الجمركية على واردات أنواع معينة من الأدوات الزجاجية والسيراميك والقداحات التي تستخدم لمرة واحدة والوجبات الجاهزة.ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة من حكومات أوروبية والبرلمان الأوروبي وقد يجري ذلك خلال أسابيع، وأعلن الجانبان الاتفاق في بيان مشترك.واندلع الخلاف بين واشنطن وبروكسل على خلفية دعم شركات طيران وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية انتقامية على الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي.