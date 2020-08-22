«القباج» توجه بتوفير الحماية الاجتماعية لأب وأبنائه الأربعة المعاقين

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، بتوفير الحمايه الاجتماعية لأب وأربع أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد أن تركته زوجته عقب إنجاب الأبناء.وأعلن محمد العقبي المستشار الإعلامي للوزارة، منذ قليل، أن الوزيرة قررت شمول الأب والأبناء ببرامج الدعم وخدمات دور الرعاية.ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين من تكافل وكرامة حوالي 3.2 مليون أسرة بما يشمل حوالي 11.2 مليون فرد.وقال "العقبي"، فى تصريحات سابقة لـ"الدستور"، إن متوسط الدعم شهريا يبلغ 1.5 مليار جنيه، فيما يصل إجمالي الدعم سنويا 18.5 مليار جنيه.وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة، نيفين القباج، إن 52% من الدعم النقدي يوجه لفئات غير قادرة على العمل؛ حيث يُوجّه 27%؜ من الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة و12.5% للمرأة المعيلة والمطلقات و10.5%؜ للمسنين لمن هم فوق 65 سنة و1.5%؜ للأيتام.