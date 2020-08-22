رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

يوفنتوس يفسخ عقدى نجمين سابقين فى ريال مدريد

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:00 ص
هيغواين وخضيرة
هيغواين وخضيرة
وكالات
طباعة
كشف تقرير صحفي إيطالي، أن يوفنتوس قرر فسخ تعاقد لاعبيه الأرجنتيني جونزالو هيغواين والألماني سامي خضيرة، ليتأكد رحيلهما عن صفوف "البياكونيري".

وأفادت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، بأن أندريا بيرلو المدير الفني الجديد ليوفنتوس، يستعد للتخلص من الحرس القديم للمدرب السابق ماوريسيو ساري.

وأوضح المصدر أن، هناك قلقًا من قبل مسؤولي يوفنتوس، باعتبار أن الثنائي ليس لديهما النية لإنهاء عقديهما في وقت مبكر، في الوقت الذي لا يرغب فيه بيرلو في تواجدهما ضمن مشروعه الجديد.

وسيحاول يوفنتوس التوصل لاتفاق مع ممثلي كلا اللاعبين بشأن المستحقات المتبقية لهما، لإنهاء إجراءات فسخ التعاقد.

يذكر أن، يوفنتوس تخلص من الفرنسي بليز ماتويدي، الذي انتقل إلى صفوف إنتر ميامي، ويسعى للتخلص من 3 لاعبين آخرين، وهم فيدريكو برنارديسكي، والبرازيلي دوغلاس كوستا، وربما البرازيلي الآخر أليكس ساندرو، ولكن رحيلهم لن يكون مجانا.

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: مصر ستحصل على لقاح كورونا مع 6 جهات دولية

موعد عودة الطيران الدولى فى السعودية

بعد «ترند وكالة البلح».. 4 نصائح قبل شراء الملابس منها

الخامسة خلال 2020.. ملامح حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات البترول

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الباز: مصير الخونة معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور يتحدد خلال أيام

حقيقة فيديو تعدى ضابط على بعض السيدات فى الشرقية

الخامسة خلال 2020.. ملامح حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات البترول

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2020

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

قُبلة «بنت بديعة» السر.. كيف أنهى حسين فهمى زواج لبلبة وحسن يوسف؟

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

نجم الساعة

أحمد عمر يكشف لـ«آخر النهار» كواليس رفضه فى «رياضية كفر الشيخ»

منوعات

يوفنتوس يفسخ عقدى نجمين سابقين فى ريال مدريد

برشلونة يرحب برحيل مشروط لميسي

بسبب كورونا: سباق كنتاكى الشهير للخيول فى أمريكا دون جمهور فى سبتمبر

حبس الممثلة الأمريكية لورى لوفلين شهرين لإدانتها بالغش فى التعليم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
جمال طه
الدور الأوروبى ومناورات التصعيد التركية بالمتوسط
صفاء النجار
أنا كاتبة لأنى أُشبه أبى
ماجد حبته
خطوة إيجابية ليبية.. ولكن..!
المزيد

الثقافة

ضمن خطة عودة الأنشطة.. 40 فعالية ثقافية بجنوب مصر خلال يوليو

23 فنانًا في افتتاح معرض قصور الثقافة للفنون التشكيلية بالغربية

«ثلاثية المماليك» و«في كل أسبوع يوم جمعة».. الأدب يعود لشاشات العرض

الليلة.. لقاء مفتوح مع سعيد شيمى بساقية الصاوى