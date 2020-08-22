ترامب: سنعقد صفقة مع إيران فى حال فوزى بالانتخابات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أنه سيتمكن من عقد صفقة جديدة مع إيران "خلال أسبوع" في حال إعادة انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة في نوفمبر المقبل.وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" قال ترامب في كلمة له أمام المجلس للسياسة الوطنية: "إنهم (الإيرانيون) سيعقدون صفقة. وأقول إنهم سيعقدونها خلال شهر، ولكنني أقصد أسبوعًا. وأود أن أكون دقيقا".وتابع ترامب مازحا، أنه إذا لم تكن تنبؤاته صحيحة، فإنه سيتعرض لانتقادات لاذعة من قبل المعلقين في واشنطن، حتى لو تم عقد الصفقة في غضون 10 أيام بدلًا من أسبوع.واعتبر ترامب أن القادة الإيرانيين ينتظرون نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، مضيفًا أنه: "في حال فوزي هم سيوافقون على صفقة. وإذا خسرت لسبب ما، فإنهم سيقومون بالمماطلة للحصول على أفضل صفقة بالنسبة لهم".وحمل ترامب إدارة الرئيس السابق باراك أوباما المسؤولية عن تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط.يذكر أن، الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عن سعيها لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران وبدأت بالتحرك في الأمم المتحدة للقيام بذلك، على الرغم من أن آفاق مساعيها تبدو غامضة وسط معارضة روسيا والصين والدول الأوروبية لإعادة فرض العقوبات على طهران.