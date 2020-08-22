110900 طالب يؤدون امتحان الدور الثانى بالثانوية العامة.. اليوم

يؤدي 110900 طالب وطالبة، امتحانات الدور الثاني، بالثانوية العامة، اليوم السبت، موزعين في (351) لجنة سير على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين.وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على جاهزية لجان الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة، حيث بدأت يوم الخميس الماضي غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة في الاطمئنان على تسليم اللجان رؤساء اللجان.وشدد "حجازي" على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، كالتالي:1- تنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين فى أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير المنتدبين لتقدير الدرجات العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين.2- أعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان.3- الامتحان يبدأ الساعة العاشرة صباحًا.4- حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أي وسيلة تساعد على الغش.5- التدخين ممنوع داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.