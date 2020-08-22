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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

برشلونة يرحب برحيل مشروط لميسي

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:09 ص
ميسي
ميسي
وكالات
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كشف تقرير صحفي أن بعض أعضاء مجلس إدارة نادي برشلونة، يرحبون برحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هذا الصيف، في حال الحصول على عرض مناسب.

ونقلت شبكة "ESPN" العالمية عن بعض أعضاء مجلس إدارة برشلونة، أنهم لا يمانعون رحيل ميسي عن "كامب نو"، في حال الحصول على عرض مناسب.

ونقلت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية، في وقت سابق، أن رئيس نادي برشلونة بارتوميو يفكر في السماح للنجم الأرجنتيني بالرحيل عن النادي.

بدوره، كشف برنامج "الشيرنجيتو"، أن ليونيل ميسي يشعر بالغضب من احتمالية استمراره مع برشلونة، لأن قيامه بعمل جيد مع الفريق خلال الموسم المقبل في "كامب نو"، سيضيف لرصيد جوسيب ماريا بارتوميو في انتخابات الرئاسة.

بينما أكدت إذاعة "RAC1" أن ميسي أخطر الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد، خلال اجتماعهما مساء الخميس الماضي، قراره بالرحيل عن صفوف الفريق الإسباني في الصيف الحالي، وألا يكون جزءًا من خطته للمستقبل.

وأشارت الإذاعة إلى أن النجم الأرجنتيني كان واضحًا في قراره، وأكد أن إمكانية البقاء في برشلونة لموسم إضافي هو أمر صعب للغاية، وأنه يرى نفسه خارج أسوار "كامب نو".

ولكن كومان قال، يوم الجمعة، في تصريحات صحفية: "ميسي يجب أن يشعر بأهميته هنا.. يجب أن ينهي مسيرته هنا، لأنه برشلونة، وبرشلونة هو ميسي".

وارتبط اسم النجم الأرجنتيني بالانتقال إلى العديد من الأندية مثل إنتر ميلان، ومانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان، وذلك بعد السقوط المدوي للفريق الكتالوني أمام بايرن ميونخ الألماني (2-8)، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد ليونيل ميسي (33 عاما) مع برشلونة في عام 2021، ويتضمن شرطا جزائيا قدره 700 مليون يورو، في حين تقدر قيمته السوقية حاليا بنحو 112 مليون يورو فقط.

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