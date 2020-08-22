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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حفل محمد الحلو على مسرح النافورة بدار الأوبرا (صور)

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:45 ص
حفل محمد الحلو
حفل محمد الحلو
حسن أمين
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أمسية صيفية راقية أقامتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر على مسرح النافورة غرد خلالها النجم محمد الحلو بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب بباقة مختارة من مؤلفات الطرب إلى جانب نخبة من أعماله الخاصة التي حققت جماهيرية واسعة، حيث ظهر مكتمل اللياقة الفنية وبطبقات صوته المتفردة تغنى بـ"لعبة الأيام، بتلوموني ليه، وحياتك يا حبيبي الوسية، يا حبيبي، ليالي الحلمية، عراف، عمار يا إسكندرية".

وسبقه مباراة فنية بين الآلات الموسيقية وأصوات كل من، سارة سحاب وآيات فاروق، حيث عزف على آلة الناي الدكتور نبيل برجاس، ولحن زينة للموسيقار محمد عبدالوهاب، ثم قدمت الفرقة أغنية "اسمع قلبي" من ألحان حليم الرومي، تلاها معزوفة موسيقية على آلة التشيلو أداها محمود بدير، ثم انسجمت النجمة الشابة سارة سحاب حالة مع الجمهور في عدد من الأعمال هي "ماليش أمل وتخونوه" بمشاركة عازف الكمان محمد ظهير الذي نجح باقتدار في أداء عدد من السولوهات.

وانتزعت نجمة الأوبرا آيات فاروق الإعجاب بأغنية "أنا بعشق البحر، وأه لو تعرف" لنجاة، بمشاركة عازف الكي بورد أحمد النجار، تلاها موسيقى "أنت عمري" التي ستنطق خلالها نادر أنيس آلة الكمان لتردد كلمات الأغنية.
حفل محمد الحلو
حفل محمد الحلو
حفل محمد الحلو
حفل محمد الحلو
حفل محمد الحلو
حفل محمد الحلو
حفل محمد الحلو
حفل محمد الحلو
حفل محمد الحلو
حفل محمد الحلو
حفل محمد الحلو
حفل محمد الحلو

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