رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبى: لجنة الاتفاق النووى تجتمع بفيينا فى 1 سبتمبر

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:32 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
طباعة
أعلن الاتحاد الأوروبي، عن أن الاجتماع الدوري الجديد للجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي مع إيران سيعقد في فيينا في 1 سبتمبر المقبل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" جاء في بيان نشرته دائرة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، أن "لقاء أعضاء اللجنة المشتركة المعنية بخطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني سيعقد في فيينا في 1 سبتمبر تحت رئاسة الأمينة العامة للدائرة الأوروبية للسياسة الخارجية، هيلغا شميد، وسيشارك فيه ممثلو الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران".

وأصدر رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، بيانًا أكد فيه أن الولايات المتحدة ليس بإمكانها اللجوء لآلية تفعيل العقوبات الدولية ضد إيران لأنها ليست جانبًا في الاتفاق النووي الإيراني بعد انسحاب واشنطن منه في 8 مايو عام 2018.

كما أكد بوريل عزمه، بصفته منسقًا للجنة المشتركة بذل الجهود من أجل الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة وتنفيذها من قبل جميع الأطراف المتبقية فيه.

موضوعات متعلقة

بعد «ترند وكالة البلح».. 4 نصائح قبل شراء الملابس منها

وزيرة الصحة: مصر ستحصل على لقاح كورونا مع 6 جهات دولية

مصطفى بكرى يكشف كواليس وقف إطلاق النار فى ليبيا

حقيقة فيديو تعدى ضابط على بعض السيدات فى الشرقية

الصور

image description

ندوة ثروت الخرباوى لمناقشة روايته الجديدة «مولانا الجوسقى»

image description

عادل بخيت.. فنان يجسد المسيح بطمي النيل الأسواني (فيديو)

image description

مدد يا آل البيت.. حكايات من مقامات الصالحين احتفالا بالسنة الهجرية

image description

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

image description

«الآثار» تفتح 3 أديرة فى نقادة بعد الترميم (صور)

الأكثر قراءة

الباز: مصير الخونة معتز مطر ومحمد ناصر وأيمن نور يتحدد خلال أيام

حقيقة فيديو تعدى ضابط على بعض السيدات فى الشرقية

الخامسة خلال 2020.. ملامح حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات البترول

«الصحة»: جراحة عاجلة لمريض السمنة بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة

إنفوجراف

image description

الأعضاء البشرية.. جرائم وعقوبات

image description

أهم 15 تاريخًا للاكتشافات وصناعة الغاز فى مصر خلال 60 عامًا (إنفوجراف)

image description

رسوم تحصيل المخلفات بالقانون الجديد (إنفوجراف)

image description

شروط الاشتراك فى مسابقة ملكة جمال مصر (إنفوجراف)

أيام زمان

قُبلة «بنت بديعة» السر.. كيف أنهى حسين فهمى زواج لبلبة وحسن يوسف؟

أشهر أدوار سعاد حسني وداليدا كانت من نصيب فنانة أخرى واستبعدها يوسف شاهين

«ارتداء مايوه».. سر اعتزال هالة صدقي التمثيل 5 سنوات

«سجلت الوصية بصوتي وهذه أمنيتي».. الأيام الأخيرة لفريد شوقي

نجم الساعة

أحمد عمر يكشف لـ«آخر النهار» كواليس رفضه فى «رياضية كفر الشيخ»

منوعات

برشلونة يرحب برحيل مشروط لميسي

حبس الممثلة الأمريكية لورى لوفلين شهرين لإدانتها بالغش فى التعليم

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين بالدولة

الإعلان عن حكم نهائى دورى أبطال أوروبا 2020

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا والاقتصاد الإنتاجى
جمال طه
الدور الأوروبى ومناورات التصعيد التركية بالمتوسط
صفاء النجار
أنا كاتبة لأنى أُشبه أبى
ماجد حبته
خطوة إيجابية ليبية.. ولكن..!
المزيد

الثقافة

ضمن خطة عودة الأنشطة.. 40 فعالية ثقافية بجنوب مصر خلال يوليو

23 فنانًا في افتتاح معرض قصور الثقافة للفنون التشكيلية بالغربية

«ثلاثية المماليك» و«في كل أسبوع يوم جمعة».. الأدب يعود لشاشات العرض

الليلة.. لقاء مفتوح مع سعيد شيمى بساقية الصاوى