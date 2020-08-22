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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 1054 وفاة وأكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:22 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت البرازيل، عن وفاة 1054 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى توثيق إصابة 30355 إصابة مؤكدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بذلك بلغ إجمالي الإصابات 3532330 حالة، والوفيات 113358 حالة وفاة منذ بدء تفشي المرض في البرازيل.

وسجلت البلاد وفق الأرقام المقدمة يوم الخميس، 45323 حالة إصابة جديدة بالفيروس، إضافة إلى 1204 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويوم الأربعاء أعلنت الصحة البرازيلية تسجيل 49298 إصابة جديدة بالعدوى و1212 حالة وفاة.

وتشير البيانات المنشورة الخميس إلى أن حصيلة الوفيات بالوباء في دول أمريكا اللاتينية اقتربت من 250 ألفًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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